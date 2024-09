«La mia posizione in campo è cambiata? Sapevo già da tempo che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Il vice allenatore Sebastian Mila è venuto a Milano e ha chiesto cosa avrei fatto se si fosse verificata una situazione del genere, ho risposto che sarei stato pronto. Ho risposto che non c'erano problemi. Abbiamo molti ragazzi creativi a centrocampo. Oggi la nostra seconda linea era leggera e tecnica. Non ho mai giocato in una formazione così creativa per la Nazionale. A volte abbiamo giocato con Sebek Szymański o Kacper Urbański, ma oggi il nostro centrocampo era il più creativo, il migliore tecnicamente e il più leggero. Sorrido quando ne parlo perché è divertente giocare con gli aiutanti tecnici», ha sottolineato.