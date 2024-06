E' una giornata fondamentale per capire quale potrebbe essere la strada per il futuro stadio di Inter e Milan

E' una giornata fondamentale per capire quale potrebbe essere la strada per il futuro stadio di Inter e Milan. Come scritto oggi in edicola da Il Giorno e riportato da Calcio e Finanza, infatti, oggi pomeriggio a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, i tecnici WeBuild, affiancati dal sindaco Giuseppe Sala, illustreranno ai dirigenti dei due club il loro progetto per la ristrutturazione di San Siro che, come confermato dalla stessa azienda, prevede dei lavori da effettuare senza il trasloco delle squadre. Scrive Calcio e Finanza: