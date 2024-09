In una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, Ivan Zamorano rivela di essere stato vittima di cori discriminatori

In una lunga intervista al quotidiano spagnolo As, Ivan Zamorano rivela di essere stato vittima di cori discriminatori. "“Iván Zamorano, sei uno zingaro”… Certo che capisco Vinicius e penso che sia giusto che si stufi di quello che gli dicono, perché è ingiusto. Inoltre, il fatto che LaLiga stia cercando di fermare tutta questa violenza verbale nei confronti di giocatori di un’altra razza o semplicemente stranieri è un grande passo".

"Adesso c’è molta più consapevolezza su questo tema, ma quando giocavo lo vivevamo come una cosa normale. Come pensavano le persone di buttarti giù moralmente? Insultandoti. La verità è che non mi ha mai toccato, alla fine è un problema di educazione. Non capisco come si possa andare allo stadio ad insultare invece di godersi il calcio".