Zamorano: “Inter nel mio cuore. Sanchez e Vidal li sento spesso. Conte? Non mi interessa…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Zamorano parla della stagione dell'Inter. "Sanchez e Vidal sono felici e carichi"

"Ovviamente l’ho sempre seguita al 100%, è nel mio cuore: da un po’ la seguo anche di più proprio per la presenza di Vidal e Sanchez. Sento spesso entrambi, sono felici e carichi per il rush finale di stagione: peccato solo per l’infortuno di Arturo. Quando tornerà a disposizione il suo contributo, da grande calciatore qual è, non mancherà".

“Interista o meno, non deve importare. Non voglio un allenatore-tifoso, bensì un professionista: uno in grado di valorizzare al meglio la propria rosa. In passato, quanti tecnici hanno fatto la storia in un club, legandosi anche a livello affettivo, e in quello successivo? Antonio è un lavoratore assoluto: ha vinto parecchio alla Juventus ed è un loro simbolo? Non mi interessa. La sua missione è una sola: riportare lo scudetto a Milano”.