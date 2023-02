Zamorano: “Derby magico, noi molto superiori. Inter? Per me è cuore e anima”

Intervenuto ai microfoni di Gian Luca Rossi, Ivan Zamorano , ex calciatore dell'Inter , ha parlato così del suo legame con i colori nerazzurri: "Sono emozionato di essere tornato a casa mia. Il derby è stata una serata magica: l'Inter è stata molto superiore al Milan. Abbiamo sofferto tantissimo, l'importante sono i tre punti: siamo lì. E' un campionato strano: non abbiamo dato una dimensione a quello che sta facendo il Napoli. Col loro punteggio diciamo che è finita, ma nel calcio può succedere di tutto: un miracolo, possiamo farlo.

E' stato un campionato molto irregolare: l'Inter era sopra e poi sotto, la Juve ha quel problema, la Roma anche è molto irregolare. Noi dobbiamo continuare a lottare e sognare, ma il Napoli difficilmente cadrà. Mi sono emozionato perché quando sono arrivato allo stadio ho visto 3-4 giovani con la mia maglietta: per me è emozionante, davvero. Io parlo con il cuore: quando si parla di Inter, si parla di cuore. L'Inter per me è speciale perché è una squadra sofferta, che deve fare il 300% per vincere: e questo assomiglia molto a me, alla mia vita. Ecco perché questa connessione magica e di anima col tifoso: la mia carriera e la mia vita sono state così".