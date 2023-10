Zamorano a ITV: “Barella giocatore chiave, Lautaro ha una mia qualità. La 8+1 la darei a…”

Inter-Roma è l'occasione per ritrovare Ivan Zamorano come tifoso speciale. L'ex nerazzurro ha analizzato la sfida ai microfoni di Inter TV: "Barella? Mi sembra un giocatore con grande esperienza in mezzo al campo. Giocatore molto importante per la distribuzione dei palloni. Oggi è un giocatore chiave. Che cosa mi piace di più di questa Inter? È una squadra che ha un cuore grandissimo. Giochiamo per tutti gli obiettivi, abbiamo una squadra bellissima sia in campo che in panchina. Oggi è una partita difficilissima, anche perché c'è Mourinho. Ma noi in casa dobbiamo vincere sempre. Oggi molto importante per mantenere il primo posto in classifica".