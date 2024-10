Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Torino, Ivan Zamorano, ex centravanti, ha parlato così del suo legame col nerazzurro

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Torino, Ivan Zamorano, ex centravanti, ha parlato così del suo legame col nerazzurro: "La mia Inter era una squadra con un grande cuore, aveva un’anima sudamericana con allegria e grinta e per questo forse è arrivata così tanto nel cuore dei tifosi. E poi era l’Inter di Ronaldo, Vieri, Zanetti, Simeone, Zé Elias, Winter... tutti caratteri forti, con tanta determinazione...quella che ci ha portati per esempio ad alzare la Coppa Uefa del 1998.