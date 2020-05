Zamorano: “Lautaro rimarrà all’Inter, il Barça ha problemi finanziari. Cavani? Il suo arrivo…”

Ai microfoni di Mision TUDN, Ivan Zamorano è convinto che alla fine Lautaro Martinez rimarrà all’Inter nonostante la corte spietata del Barcellona: “C’è un’enorme speranza che Lautaro continuerà a vestire la maglia dell’Inter, sono convinto che rimarrà. Il Barça ha bisogno di 100 milioni per fare un’offerta e non li ha, nonostante a Conte piaccia davvero Arturo Vidal”. Zamorano parla poi di Cavani, per l’ex giocatore l’arrivo del Matador non è legato alla partenza di Lautaro: “Martinez è un ragazzo di 22 anni e Cavani ha undici anni in più, con grande esperienza in diversi club. Il suo arrivo non ha nulla a che fare con la possibile cessione di Lautaro. Il Barcellona ha problemi finanziari che non gli consentono di prendere Lautaro, secondo me rimarrà, non ho dubbi. Il Barcellona deve mettere sul tavolo 100 milioni di euro, il minimo che l’Inter chiederà per lui“.

(Mundo Deportivo)