Zamorano: “Sanchez è diventato una figura indiscutibile, sta bene. L’Inter sarà…”

Intervenuto ai microfoni di Betsson, Ivan Zamorano, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così del momento di Alexis Sanchez, l’uomo più in forma della rosa nerazzurra: “È diventato una figura indiscutibile, sta molto bene fisicamente ed è un contributo chiave per mantenere vive le opportunità di vincere di nuovo lo scudetto. L’Inter sarà un grande rivale per la Juve, nonostante abbia subito un rallentamento dopo il ritorno in campo. Ma avranno le motivazioni per avvicinarsi a tutta Sarri se dovessero fare tre punti con la Roma”.