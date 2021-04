Zamparini: “Finché ci sarà il duo Marotta-Conte l’Inter continuerà a vincere”

L'ex presidente del Palermo ha parlato del campionato dell'Inter e dell'importanza di due figure come quelle di Marotta e Conte

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex presidente del Palermo ha parlato del campionato dell'Inter e dell'importanza di due figure come quelle di Marotta e Conte per il club nerazzurro:

"Dybala e Ronaldo non possono coesistere. Inter? Finché ci saranno Conte e Marotta vincerà. Esoneri? Mi sono pentito di tanti, forse tutti. Da Zaccheroni a Spalletti a Gasperini, poi li richiamavo. De Zerbi? Era presuntuoso e inesperto, ma è bravo e avrei dovuto aspettarlo, amo il suo calcio. Ho addestrato Marotta al Venezia. Finché ci sarà il duo con Conte vincerà l'Inter, magari non con un bellissimo calcio ma vincerà. La Juventus ha pensato di fare a meno di Marotta, ma è uno come Dybala o Ronaldo, una persona seria e conosce il calcio".