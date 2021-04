Zamparini: “Superlega? Questi presidenti sono cretini. Sono stupidi per capire…”

Le parole dell'ex presidente del Palermo: "La SuperLega è una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport. Lo sport è lealtà"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha mostrato tutto il suo disappunto in merito alla nascita della Superlega: "La SuperLega è una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport. Lo sport è lealtà. Questi Presidenti sono un branco di cretini. Sì, Agnelli incluso. Non sanno cos'è lo sport, sono stupidi che non hanno intelligenza per capirlo. Sono tra quelli che hanno lottato contro Giraudo e Galliani, che volevano a suo tempo accedere alla Champions solo per storia e tradizione. Non funziona così, il calcio. La finanza ha prevalso, non va bene".