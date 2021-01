Zanellato: “Inter sarà affamata nel secondo tempo, ma saremo più cattivi”

Alla fine del primo tempo di Inter-Crotone, a commentare quanto successo a San Siro è stato Zanellato, al primo gol in Serie A. Le sue parole ai microfoni di Skysport: «Siamo una squadra che affronta tutte le partite allo stesso modo. Contro l’Inter è più difficile. Crediamo nel nostro calcio e lo facciamo anche in questo caso. Sono contento del primo gol in questo stadio e spero che accompagni anche un bel risultato. L’Inter sarà affamata perché vuole essere prima ma entreremo in campo con maggiore cattiveria rispetto al primo tempo».

(fonte: Skysport)