Zanetti e l’acqua benedetta. Tra i precedenti illustri quella volta che Conte…

È servito l’intervento della moglie Paula per spiegare cosa stesse baciando ieri sera quando è finita la partita contro il Borussia M’Gladbach. Zanetti urlava dagli spalti: “Bravi ragazzi”. Poi ha dato un bacio a qualcosa. Ed era una bottiglietta dell’acqua benedetta. Il vicepresidente dell’Inter ha ricordato Trapattoni che nei Mondiali del 2002 venne sorpreso a versare sul campo un’ampolla di acqua santa. Pare gliela avesse donata la sorella, Suor Romilde. Ma l’acqua speciale non riuscì ad aiutare l’Italia che incrociò sul suo cammino l’arbitro Moreno.

Il Trap non è stato l’unico ad utilizzare questa particolare forma di scaramanzia. Pure Antonio Conte, attuale allenatore nerazzurro, ai tempi della Juve, in una partita con il Chievo si affidò all’acqua santa. E aveva usato la sua fede anche nella partita contro il Siena, in quel caso però baciò un santino. Chissà se ora ne avrà in tasca da usare per l’Inter in un eventuale momento difficile.

(Fonte: TS)