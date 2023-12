Zanetti: “Il 2023 anno positivo. Argentina? Scaloni non ha fatto strategia”

«Il 2023 è stato un anno positivo per me e per l'Inter. Si è concluso un grande anno, ho compiuto 50 anni, un bel numero. Ma quando penso all'intero percorso sono orgoglioso». Javier Zanetti ha parlato con il sito argentino Telam in un'intervista pubblicata nelle scorse ore. E oltre ad un bilancio sull'anno ha parlato dell'Argentina.

Scaloni aveva parlato nei mesi scorsi di un possibile addio alla Nazionale argentina ed essendo il ct campione del mondo aveva fatto preoccupare i suoi connazionali. «Scaloni ha detto quello che sentiva, ma non ci vedo strategia dietro le sue dichiarazioni. Il Mondiale? I ricordi sono ancora intatti. A volte sento Leo Messi, mi ricordo quando arrivò in Nazionale, con i miei compagni sapevamo che sarebbe diventato impressionante. Il Mondiale l'ho vissuto in Qatar da vicino con tutta la mia famiglia, un onore per me, e sono felice per il momento che lui ha vissuti. Più di tutti ha fatto sacrifici enormi per diventare campione del mondo e portare la Nazionale argentina ai massimi livelli», ha detto Pupi.