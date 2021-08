Zanetti compie 48 anni, l’Inter: “Una vita all’insegna dei colori nerazzurri”

Oggi il Vice President nerazzurro festeggia 48 anni: i migliori auguri da parte del mondo Inter

"Nato a Buenos Aires il 10 agosto del 1973, oggi Javier Zanetti festeggia 48 anni. Una vita all’insegna dei colori nerazzurri, dall’arrivo nell’estate del 1995, al ruolo di vice presidente. In mezzo una carriera straordinaria grazie alla quale ha conquistato compagni, avversari, tifosi e l’ingresso come primo difensore nella Hall of Fame nerazzurra".