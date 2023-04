Inter, Zanetti in Georgia. Incontri con l’Inter Academy e gli Inter Club: le immagini

Missione nerazzurra per Javier Zanetti. Il vicepresidente dell'Inter è infatti volato in Georgia per incontrare prima l'Inter Academy, e poi i soci degli Inter Club Armenia, Azerbaijan e Georgia:

"Bellissima visita a Tbilisi in Georgia 🇬🇪. Ieri siamo stati al @interacademygeorgia con più di 500 ragazzi, visita all’antica capitale Mtskheta e Gala Dinner. E stamattina incontro con dei soci degli Inter Club Armenia, Azerbaijan e Georgia e per finire pranzo con l’ambasciatore d’Italia a Tbilisi, Enrico Valvo. THANK YOU ALL FOR THE LOVE".