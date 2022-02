C. Zanetti: “Mou più calmo rispetto ai tempi dell’Inter. Vlahovic…”

Cristiano Zanetti, ex centrocampista dell'Inter, ha commentato alcuni dei movimenti del calciomercato di gennaio

"In fase di costruzione, non mi ha entusiasmato più di tanto; Mourinho è più calmo rispetto a quando era all'Inter, asseconda di più la società mentre prima si faceva comprare dieci giocatori. Sta andando avanti pian piano come tanti altri allenatori. Prima aveva la forza di dire: se mi vuoi mi prendi dieci giocatori, ora forse non avendo più vinto come prima si è dovuto adeguare".