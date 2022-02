Inter, Gosens corre verso il recupero: ecco la partita del possibile debutto

Robin Gosens corre veloce verso il recupero, con l'intenzione di bruciare le tappe ed essere il prima possibile a disposizione di Inzaghi

"Il giocatore però non verrà rischiato finché non si ha la certezza di aver messo alle spalle il problema alla coscia. In questi giorni sta svolgendo lavoro personalizzato e le sue condizioni vengono monitorate costantemente dallo staff medico. I segnali sono incoraggianti ma non sono previste accelerate sulla tabella di marcia. Il rientro in campo di Gosens dovrebbe essere stimato tra la fine di febbraio e i primi di marzo: potrebbe debuttare quindi tra la gara col Genoa il 27 febbraio e quella con la Salernitana in programma il 6 marzo, ma soprattutto essere a disposizione di Inzaghi per il ritorno di Champions contro il Liverpool (8 marzo). Robin corre verso il recupero, l'Inter aspetta la carta Gosens per lo scudetto".