«Siamo grati di essere in una cornice così prestigiosa come il lago di Como che io e la mia famiglia abbiamo la fortuna di chiamare casa. Siamo felici di organizzare proprio qui un evento della Fondazione PUPI che andrà a supportare un progetto in Argentina e uno sul territorio di Como, entrambi legati alla riqualificazione di spazi educativi», ha spiegato Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e fondatore della Fondazione PUPI. La serata sarà incentrata sul tema principale dei 23 anni, un compleanno pieno di orgoglio per il cammino percorso fino a oggi e che volge uno sguardo agli obiettivi futuri da raggiungere. La raccolta fondi sarà volta alla riqualificazione di spazi destinati a progetti educativi e ludici in Argentina e a Como.