Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, è tornato così su Antonio Conte e sulle polemiche del post Inter-Napoli: "Ai tempi dell'Inter Marotta ha dovuto sopportarlo tanto perché Antonio aveva qualche pretesa legittima dal suo punto di vista: pensava che non c'erano le condizioni per rivincere.

Ma Marotta sapeva che con lui avrebbe vinto. Sicuramente il suo discorso dopo l'Inter era politico: noi non abbiamo mai pensato a dietrologie, è una battaglia dialettica a cui siamo abituati. Devi essere molto tranquillo come Marotta in questo caso. Noi conosciamo il calcio italiano, queste dinamiche hanno sempre fatto parte della nostra storia: lui non fa il discorso alla nazione, voleva dire quelle cose in quel momento".