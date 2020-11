“Ho scelto questa foto perché riflette la felicità che avevo il giorno che ho condiviso insieme a te un campo di FÚTBOL. Grazie per il calcio! Grazie per tutto quello che ci hai regalato… Riposa in pace, Diego!“.

Con queste parole toccanti, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e connazionale di Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare il leggendario numero 10 argentino, scomparso in queste ore e omaggiato da tutto il mondo del calcio.