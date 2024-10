Intervenuto nel corso del programma "1 Football Club", Nicola Zanini, ex calciatore di Napoli e Juve, è tornato sul rocambolesco pareggio tra l'Inter e i bianconeri. "Si aspettava questo 4-4 in Inter-Juve? Inizialmente no, poi come passavano i minuti si vedevano degli spazi liberi, e allora ho iniziato ad immaginare ad una partita con tanti gol. Quindi credo che da spettatore sia stata una bella partita, mentre gli allenatori non possono essere stati contenti. Infatti, i gol sono arrivati su tanti errori. Si pensava ad una partita in cui le squadre avrebbero badato più all’attenzione, a non lasciare spazi e invece é stato tutto l’opposto".