Importanti notizie da Appiano Gentile verso l'infrasettimanale contro l'Empoli. Come appreso da FCIN1908.it, Asllani oggi si è allenato in gruppo, ma ancora con una vistosa fasciatura al ginocchio.

Per questo, c'è Zielinski ancora favorito per giocare come regista vista l'assenza di Calhanoglu. Come mezzali pronti Barella e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra e Darmian in pole a destra.