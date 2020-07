Zaniolo-Roma, i dettagli di Repubblica: “Non parla con nessuno, è scosso: aggredito da…”

Repubblica non ha potuto non notare “lo sguardo nervoso sulle tribune desolate dell’Olimpico domenica sera” di Nicolò Zaniolo. Tra il giocatore e la Roma si è rotto qualcosa e la crepa pare irreparabile. “Da giorni, Nicolò non parla con nessuno, chiuso in un mutismo che ha un’origine precisa. Una settimana fa il tecnico Paulo Fonseca dopo la vittoria col Verona lo criticò duramente in tv per non aver rincorso un avversario dopo una palla persa. Contemporaneamente, nello spogliatoio succedeva di tutto: il giovane reduce dalla lesione al crociato veniva letteralmente aggredito da alcuni compagni, non del gruppo dei senatori. Una reazione feroce, che ha scosso molto Zaniolo”. Secondo Repubblica anche il rapporto con Fonseca si sarebbe deteriorato e ora il giovane inizia a nutrire dubbi sul suo futuro.