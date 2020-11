Esce un libro dedicato a Nicolò Zaniolo: “Nato in lockdown dopo la foto a Milano in cui…”

Nicolò Zaniolo ha 21 anni, ma già tante esperienze da raccontare: dalla convocazione in nazionale, la serie A, un talento indiscutibile e due crociati rotti. Proprio in questi giorni esce il libro che parlerà di tutto questo, partendo dalla doppietta con il Porto in Champions League. Il volume è stato scritto e curato da Simone Giorgi ed è nato durante il lockdown. Lo spunto? La foto del bambino con la maglia di Zaniolo per le strade deserte di Milano diventata virale. Nel libro si parla anche dei periodi più duri di Nicolò per un messaggio di speranza rivolto a tutti i ragazzi.

(Ansa)