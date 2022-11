Zaniolo: “Mancata qualificazione Italia? Amaro in bocca e ora dare il doppio”

«Tanta delusione per i mancati Mondiali dell'Italia ma bisogna voltare pagina, bisogna guardarli con l'amaro in bocca. Ma per le prossime qualificazioni ad Europei e Coppa del Mondo dobbiamo dare il doppio proprio perché non ci siamo qualificati alla competizione in Qatar». Così Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della Nazionale, nonché ex giocatore delle giovanili dell'Inter, ha parlato su RaiSport - dopo l'amichevole vinta contro l'Albania - della mancata qualificazione ai campionati del mondo che inizieranno domenica.