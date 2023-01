Sky – Zaniolo, il Milan ci pensa ma per ora con la Roma c’è distanza su due punti

La Roma vuole una cessione definitiva. Il Milan pensa a Zanioloma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto o obbligo con delle condizioni. La società giallorossa sulle condizioni non sente ragioni, vuole la certezza della cessione. C'è anche differenza sulla valutazione dei cartellini: per i rossoneri, anche per le ragioni per le quali il calciatore è finito sul mercato, il suo cartellino non vale più di venti mln.