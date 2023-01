Romano: “Ecco perché Zaniolo si allontana dal Tottenham. Milan e percentuale Inter…”

Nicolò Zaniolo si allontana dal Tottenham. A svelarlo è l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano in diretta su Twitch

“Zaniolo-Tottenham sempre più lontani perché il club inglese sta prendendo Danjuma dal Villarreal. Giocatori diversi, ma non penso il Tottenham ne prenda due così in pochi giorni. Una notizia che in questo senso può aiutare il Milan. Il club rossonero ha avuto incontri e contatti, fisserebbe l’obbligo a 22/24 milioni di euro. Va ricordato che il 15% della cifra la Roma la deve all’Inter”, le sue parole al canale di SOS Fanta.