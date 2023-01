Zaniolo, i tifosi della Lazio ironizzano: “Rispetto per lui”

Ha rotto con l'ambiente giallorosso e non gliel'hanno perdonato. I tifosi della Roma hanno scritto uno striscione contro Zaniolo dandogli del traditore. Un momento difficile per il giocatore ma anche per il club che non ha il sostituto dell'ex giocatore dell'Inter sempre più lontano dalla squadra di Mourinho .

Ha rifiutato di essere convocato per la gara con lo Spezia, ha respinto l'offerta del Bournemouth che la società avrebbe accettato e ha fatto infuriare i tifosi. Ne hanno approfittato per prendere in giro i rivali storici i tifosi della Lazio che hanno scritto uno striscione ironico per il giocatore. "Rispetto per Zaniolo", si legge.