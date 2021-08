Zanotti: “Siamo calati e non dovevamo, ci servirà da lezione. Speriamo da fare il meglio”

Il capitano dell'Inter Primavera ha parlato ai microfoni di Inter dopo la bella vittoria conquistato oggi contro l'Atalanta

"Dopo un buon primo tempo, nel secondo siamo calati e non dovevamo farlo. Ma questo ci servirà da lezione per i prossimi impegni. Avevamo preparato bene la partita, aggredendo l'avversario alto e in questo modo siamo riusciti a mettere in difficoltà l'Atalanta. Dopo una settimana di pausa ci saranno tanti impegni, Youth League compresa, e speriamo di fare il meglio possibile".