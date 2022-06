Zanotti: “A volte è difficile tifare Inter, ti crea tanti sbalzi di cuore. Lukaku…”

Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e tifoso dell'Inter, ha parlato della sua passione per i colori nerazzurri

Riccardo Zanotti , frontman dei Pinguini Tattici Nucleari e tifoso dell'Inter, intervistato da Calciomercato.com ha parlato degli obiettivi di mercato del club nerazzurro. Il cantante sogna il ritorno di Romelu Lukaku : "Se ne è andato e adesso pare voglia tornare. Non so cosa avverrà e quanto sia fattibile, ma penso che sia un giocatore incredibile e che possa essere decisivo. Da tifoso lo riaccetterei, perché bisogna anche accettare che i calciatori siano persone e possano fare delle scelte sbagliate, avendo la possibilità di tornare indietro. Non la vedo come una cosa negativa, anche perché sulla nostalgia, malinconia e sindrome da epoca d'oro ci scrivo tante canzoni".

"Nei testi metto un po' tutta la mia quotidianità e quando tifi una squadra come l'Inter non puoi lasciarla fuori dalle canzoni. E' difficile tifare Inter a volte, perché ti crea talmente tanti sbalzi di cuore e non sai mai come andrà a finire, ma a me piace lo "struggle". Il tifo per l'Inter sembra quasi una telenovela. E' una squadra molto "letteraria" e "musicale", non è un caso che tanti cantautori tifino Inter. Ad esempio questo campionato l'ho adorato, indipendentemente da come è andato a finire, perché fino all'ultimo mi ha tenuto attaccato. E' stata una bella lotta e adesso vedremo come andrà nella prossima stagione".