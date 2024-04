Il San Gallo? La chiamata è arrivata prima del Mondiale Under 20. Feci una call col direttore e con l’allenatore e sentii subito grande fiducia. Poi volevo provare un’esperienza diversa, in un campionato straniero. Rifarei la stessa scelta, c’è un ambiente incredibile”. Anche se lasciare l’Inter non è stato semplice: “Lasciare casa e andare in un contesto diverso ha fatto un effetto particolare. Vedevo sempre le stesse persone da 5-6 anni, è stato un cambio drastico. E’ stato difficile all’inizio, poi però è andata meglio. Casa, però, manca sempre... Futuro? Non vivo di sogni. Non so cosa ci sarà, so solo che dovrò lavorare ogni giorno per arrivare dove voglio".