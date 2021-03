Zapelloni: “Solo un suicidio di massa potrebbe far perdere lo scudetto all’Inter”

Il giornalista Umberto Zapelloni ha parlato delle possibilità che sia l'Inter a vincere lo scudetto: ecco il suo pensiero

"Soltanto un suicidio di massa potrebbe far perdere lo Scudetto alla squadra di Conte. Ha un paio di partite insidiose ma non dovrebbe avere problemi. E' tutto nelle mani dell'Inter perché la qualità della rosa è indubbia ed è arrivata anche la qualità del gioco. Ora l'Inter comincia a essere un martello pneumatico in campo, creata a immagine e somiglianza del suo attaccante Lukaku".