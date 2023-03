Zappa: “Inter, che esperienza: studiavo Cancelo e i consigli di D’Ambrosio…”

Il campionato del suo Cagliari in Serie B, ma non soltanto. L’esterno Gabriele Zappa si è raccontato a TMW ed è tornato anche sul suo passato con la maglia dell’Inter: “È stata un'esperienza bellissima, ho vinto lo scudetto con la Primavera e sono stato persino convocato per l'Europa League, svolgendo il ritiro con la prima squadra.