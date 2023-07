Zavaglia: “L’Inter non ha perso tanto con la cessione di Brozovic perché…”

“Diciamo che l’Inter non penso che con l’uscita di Brozovic ha perso tanto. Il croato, infatti, nell’ultimo campionato era stato un po’ messo da parte da Inzaghi. I nerazzurri delle quattro sono quelli che hanno fatto più di tutte. Chi è ferma al palo per me è la Lazio. Il Milan bisogna vedere come si rivelano gli acquisti. Il Napoli, invece, con la cessione di Kim ha guadagnato ed adesso deve essere in grado di sostituirlo bene. È importante la sostituzioni di questi profili. L’Inter, per ora, è la regina del mercato”.