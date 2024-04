Ivan Zazzaroni, nel corso di Deejay Football Club di oggi, è tornato a parlare di Massimiliano Allegri dopo il 2-2 della Juventus in casa del Cagliari ieri sera. Queste le sue considerazioni, ancora una volta in difesa dell'allenatore bianconero: "Cosa vuoi che risponda Giuntoli sul futuro di Allegri. Può succedere di tutto, ma sono convinto che vada via. Si parlano veramente poco, ma ci sta quando i rapporti un pochino si logorano.