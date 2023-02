Zazzaroni: “Non troppo tempo fa al telefono Ancelotti mi fece questa confidenza”

Così il giornalista su Ancelotti: "Un giorno, non troppo tempo fa, al telefono da Madrid mi fece una confidenza"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha raccontato un retroscena legato all'indiscrezione che vorrebbe Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile: "Un giorno, non troppo tempo fa, al telefono da Madrid mi fece una confidenza: «Nel 2026, puoi starne certo, sarò ai Mondiali in America sulla panchina di una nazionale molto forte». Il tuo Canada? Gli chiesi prima di aggiungere che, in quel caso, mi sarebbe sembrata una notevole diminutio. E lui: «No, una molto più forte, da titolo. Vedrai, io e José saremo avversari»".