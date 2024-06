"L'altra sera mi sono sentito umiliato. Impressionante questo continuo ricorso a 'mi fido di Luciano, mi fido di Luciano' ma lui non entra in campo. Non ho idea di cosa possa aggiustare ma c'è da dire che l'altra sera ha toppato la formazione. Giocare con due centrali mancini, belli da vedere per carità, che impostano, ma non sanno difendere, sull'uomo fanno fatica. Barella davanti alla difesa poi... Nel secondo tempo doveva cambiare subito qualcosa. La Spagna l'abbiamo fatta diventare migliore di quello che è. La prestazione è stata così negativa che spero che questa non è la vera Italia"