Zazzaroni e Caressa d’accordo: “L’Inter non vince con la Lazio”. Ecco i pronostici

Torna il campionato e torna anche il momento pronostici a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay. Per Caressa e Zazzaroni, l'Inter non vince con la Lazio. "Vince la Lazio", la previsione di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Per Caressa, invece, finisce in pareggio.