Pronostici, Zazzaroni sicuro: “La Lazio batterà l’Inter”. Caressa invece…

Il pronostico dei due giornalisti su Inter-Lazio, match in programma domenica sera a San Siro: pareri contrastanti

Nel corso di "Deejay Football Club", programma radiofonico in onda su Radio Deejay, spazio al consueto appuntamento con i pronostici. Per quanto riguarda Lazio-Inter, Fabio Caressa ha pochi dubbi: "Dico X, per me finisce in pareggio".