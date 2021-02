Inter-Lazio, maglia speciale per il Capodanno lunare: caratteri cinesi e nuova patch

Per celebrare il giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio, ma anche il Capodanno cinese (12 febbraio), l'Inter ha pensato a una serie di attività

Per celebrare il giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio, ma anche il Capodanno cinese (12 febbraio), l'Inter ha pensato a una serie di attività. La più importante riguarda le maglie che indosseranno i calciatori nerazzurri, come spiega il comunicato ufficiale del club:

"Tante le attività previste dal Club nerazzurro per celebrare le due ricorrenze: continuano le attività dedicate al Chinese New Year, dopo il lancio della CNY Capsule Collection: la squadra nerazzurra scenderà in campo con una speciale maglia Home celebrativa, che vedrà i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi, una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero.