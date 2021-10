Zazzaroni: “Messi pallone d’oro? Ridicolo, prostituzione intellettuale”. Caressa risponde

Botta e risposta tra Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa a Radio Deejay sul tema pallone d'oro a Messi o Jorginho

Botta e risposta tra Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa a Radio Deejay. "Messi è il mio preferito, si avvicina a Maradona, ma non lo merita. Ce lo spiegano qual è il criterio di assegnazione? Quello che ha fatto meglio nella stagione o altro? Ce lo dicano. Mi dicono che la copertina di France Football è già fatta con Messi, è una cosa ridicola. E' prostituzione intellettuale. Jorginho non è nemmeno nei primi 20 giocatori al mondo ma ha fatto una stagione strepitosa", il parere di Zazzaroni. Caressa risponde: "Non è che in Germania ci stanno pagine sul Pallone d'Oro, non è così importante come in Italia, anche in altri paesi non ha chissà quale rilevanza. Un premio che votano giornalisti di paesi che vedono solo un campionato, che è?. La metà che votano guarda solo la Premier. E Jorginho ha qualche speranza proprio perché la Premier è vista ovunque".