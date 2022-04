Zazzaroni: “L’Inter a Udine pareggia, il Milan vince”. Il pronostico di Caressa

Momento pronostici a Radio Deejay per la quartultima giornata di campionato. Secondo Ivan Zazzaroni, l'Inter pareggerà contro l'Udinese

Momento pronostici a Radio Deejay per la quartultima giornata di campionato. Secondo Ivan Zazzaroni, l'Inter pareggerà contro l'Udinese: "Dico X", dichiara il direttore del Corriere dello Sport. Per Caressa, invece, l'Inter non perderà: "X2", il pronostico del giornalista di Sky che usa la doppia chance. Per entrambi, invece, il Milan vincerà con la Fiorentina.