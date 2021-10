Zazzaroni: “Commisso? Condivido totalmente la sua battaglia perché…”

Così il direttore del Corsport: "Il principio di Commisso è quello di base: le regole devono essere rispettate da tutti"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così le recenti dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Condivido totalmente la battaglia di Commisso, perché, se esistono delle regole, queste devono essere rispettate da tutti. Poi ovviamente c'è da considerare la variabile Covid, che ha fatto la sua parte in quanto, per mantenere il campionato a venti squadre si sono provate tutte, ma qualcuno è andato fuori regola, si sa. Detto questo, in un momento di grande emergenza, il principio di Commisso è quello di base: le regole devono essere rispettate da tutti".