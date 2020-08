Zazzaroni: “Conte questa volta ha esagerato, ma era tutto studiato. L’Inter ha speso…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni analizza la situazione in casa Inter dopo lo sfogo di Antonio Conte arrivato nel post di Atalanta-Inter. “Normalizzare Conte è impossibile, devo dire che questa volta ha esagerato anche nella tempistica, ma era tutto studiato, lui le cose le studia prima, come la storia dei calendari. L’Inter? Hanno speso 200 milioni di giocatori, 100 milioni di allenatori. Se è vero che risorse e fatturato contano, quest’anno non puoi fare un paragone con l’anno scorso. Hanno rifatto la squadra”.

(Tutti Convocati)