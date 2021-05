Zazzaroni: “Conte-Inter? Grande punto interrogativo. Allegri so dove va: non alla Juve”

Le parole del direttore del Corriere dello Sport sul futuro di diversi allenatori italiani

Nel corso di Deejay Football Club, programma di Radio Deejay, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di diversi allenatori di Serie A. Queste le sue parole: "L'ufficialità di Mourinho ci ha veramente sorpreso. Conte è il grande punto interrogativo. La Juve non fa Allegri secondo me. Io so Max dove va. Madrid? No, io ho un pensierino napoletano. Sarri? Non so ancora sinceramente".