Zazzaroni: “Marotta ha fatto l’impossibile per Conte, ha chiuso fuori il Corsport perché…”

“H o provato a entrare nella testa di Marotta: non è stato facile, è stato inutile. Troppi pensieri e tutti insieme poi. Beppe aveva ben altre aspettative: era riuscito a portare all’Inter l’allenatore di garanzia, il tecnico-scudo, dopo essersi liberato con molte difficoltà dei carichi pesanti e da Zhang s’era fatto affidare un mandato relativamente ampio.

“Posso garantire che Marotta ha fatto l’impossibile per sostenere l’allenatore: l’abbiamo provato anche sulla nostra pelle quando per un “esaurito” sfuggito a un lettore interista nella posta di Cucci (sono altri gli esauriti ai quali ambiamo) l’Inter, ovvero una delle società più aperte alla comunicazione nelle stagioni di Moratti, è giunta a chiudere per mesi le porte della Pinetina allo stimato cronista del Corsport”.

“Sì, ieri ho provato davvero a entrare nella testa di Marotta, che conosco dal ’90, per cercare di immaginare come si sarebbe comportato nel giorno del chiarimento allargato e quale strada avrebbe suggerito di percorrere, fra le tre ipotizzabili :

1) Conte conferma i giudizi espressi dopo la sconfitta in finale e si dimette lasciando sul tavolo il suo contratto e quelli dei collaboratori; 2) Zhang comunica al tecnico che i canditi sono effettivamente finiti e con quelli la pazienza: avanti con il confronto legale, visto che la società si ritiene da tempo nel pieno diritto di ricorrervi; 3) Zhang, che guarda più ai conti che a Conte, tranquillizza Antonio e il rapporto prosegue fino al prossimo strappo. Un film già visto a Torino e Londra”.