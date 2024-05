Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro della panchina della Juventus: “Quando parliamo di calcio mai dire mai, ma credo che Conte non tornerà in bianconero. Non vedo grandi speranze per lui. Su Allegri, ad oggi va via, la sua esperienza bis quindi terminerà il 30 giugno. Thiago Motta. L'attaule tecnico del Bologna vorrà capire il progetto della Juve, per lui è un fattore fondamentale. Va considerato che la squadra il prossimo anno sarà impegnata su tutti i fronti, quindi giocherà tante partite.

Non credo l'italo-brasiliano abbia incontrato la dirigenza bianconera, semmai lo ha fatto il suo agente Alessandro Canovi. Per adesso non c'è nulla rispetto a quanto sostiene qualcuno. Poi le cose posso cambiare da un giorno all'altro, come accaduto tra Milan e Lopetegui: sembrava tutto deciso invece alla fine non si è fatto nulla. Conte e il Napoli pareva fossero molto vicini, da qualche giorno per i partenopei si sta parlando di Gasperini. Riepilogando rispetto alla Juve: Mi meraviglierei se restasse Allegri, anche se a me piacerebbe, Thiago Motta plausibile, Conte inverosimile”.