Zazzaroni: “Conte? Il progetto attuale lo allontana dall’Inter. Ma ci sono…”

Le parole del direttore del Corriere dello Sport, che ha parlato del futuro di Antonio Conte ai microfoni di Radio Punto Nuovo

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del futuro di Antonio Conte, che in queste ore sembra allontanarsi dall'Inter: "In Europa si deve ancora comporre il mosaico. Se dipendesse da Conte, anche l'Inter cambierebbe. Il progetto attuale lo allontana dall'Inter, ma ci sono 13 milioni di buoni motivi per restare. Spalletti secondo me lo prende anche in Europa League il Napoli. Bisogna fare un discorso diverso".