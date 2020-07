Zazzaroni: “Non raccontiamoci cazz**, Conte non voleva ripartire. E credo sia perché…”

Ivan Zazzaroni, a Radio DeeJay, ha parlato di Antonio Conte e del momento della sua Inter. La sensazione del giornalista è che l’allenatore non abbia mai creduto di poter arrivare al titolo: «Non è un segreto, Conte era tra gli allenatori che preferivano non ripartire. Durante il lockdown non voleva ripartire, aveva la percezione delle difficoltà della squadra. Quando uno come lui lavora come una squadra per mesi e non vuole ricominciare, è la verità non ci raccontiamo le cazzate, è un dato di fatto che l’Inter era tra i club che non volevano ripartire, credo avesse dei dubbi. Dubbi sulla qualità complessiva della squadra e sulla sua consistenza, questa è una mia interpretazione. Quindi non aveva questa fiducia nel primo posto».

(Fonte: Radio Dee Jay)